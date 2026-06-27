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В Техасе уважают и признают значимость России, заявил генконсул - РИА Новости, 27.06.2026
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06:47 27.06.2026
В Техасе уважают и признают значимость России, заявил генконсул

Генконсул Пукалов: в Техасе уважают и признают значимость России

© РИА НовостиГенконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что не приметил стереотипов о России в ходе своей работы в дипучреждении.
  • По словам генконсула, уважение и признание значимости России присутствуют.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил в интервью РИА Новости, что не приметил стереотипов о России в ходе своей работы в дипучреждении, а вот уважение и признание значимости России - присутствуют.
"Уважение и признание значимости нашей страны присутствуют, а негативных моментов, связанных с заезженными клише, практически нет", - сказал генконсул.
Он подчеркнул, что не приметил каких-то особых стереотипов в отношении России во время работы.
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