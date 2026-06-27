В Техасе уважают и признают значимость России, заявил генконсул

ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил в интервью РИА Новости, что не приметил стереотипов о России в ходе своей работы в дипучреждении, а вот уважение и признание значимости России - присутствуют.