В Техасе уважают и признают значимость России, заявил генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что не приметил стереотипов о России в ходе своей работы в дипучреждении.
- По словам генконсула, уважение и признание значимости России присутствуют.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил в интервью РИА Новости, что не приметил стереотипов о России в ходе своей работы в дипучреждении, а вот уважение и признание значимости России - присутствуют.
"Уважение и признание значимости нашей страны присутствуют, а негативных моментов, связанных с заезженными клише, практически нет", - сказал генконсул.
Он подчеркнул, что не приметил каких-то особых стереотипов в отношении России во время работы.