ВС России нанесли поражение украинским объектам ТЭК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные поразили транспортные и энергетические объекты, используемые украинскими боевиками, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ", — говорится в сводке.
Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, дроны, ракеты и артиллерия.
Также бойцы нанесли удары по складам горючего, местам подготовки к запуску дальнобойных БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18