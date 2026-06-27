ВС России нанесли поражение украинским объектам ТЭК

Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, дроны, ракеты и артиллерия.

Также бойцы нанесли удары по складам горючего, местам подготовки к запуску дальнобойных БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.