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СМИ: страны Балтии призвали ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти - РИА Новости, 27.06.2026
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11:09 27.06.2026
СМИ: страны Балтии призвали ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти

FT: Прибалтика призвала ЕС ускорить запрет на импорт российских энергоресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей на фоне открытия Ормузского пролива.
  • Введение запрета на энергоресурсы РФ может столкнуться с сопротивлением со стороны государств-членов ЕС, сильно зависящих от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия.
  • Государственный секретарь министерства энергетики Польши считает необходимым ускорить введение запрета на импорт российской нефти до конца года, несмотря на возможные проблемы с ценами и доступностью поставок.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей на фоне открытия Ормузского пролива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, переговоры в ЕС о поэтапном сокращении импорта российских энергоносителей затормозились после закрытия Ормузского пролива, которое вызвало опасения по поводу энергетического кризиса. Как заявили источники газеты, в марте Брюссель снял эту тему с предварительной повестки Еврокомиссии из-за конфликта вокруг Ирана. Теперь же, согласно Financial Times, в ЕС звучат призывы об обратном на фоне открытия Ормузского пролива.
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"Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались... На встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС представить предложения по поэтапному прекращению импорта", - говорится в сообщении.
По словам источников издания, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не прокомментировал эти призывы на закрытой встрече.
Как пишет газета, введение запрета на энергоресурсы РФ может столкнуться с сопротивлением со стороны государств-членов, испытывающих трудности из-за высоких цен на энергоносители, а также стран, сильно зависящих от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия. При этом государственный секретарь министерства энергетики Польши Войцех Врохна заявил изданию, что считает необходимым ускорение введения этого запрета "до конца года".
"Но мы понимаем опасения по поводу цены, доступности поставок и конкурентоспособности в результате этого. Это цена, которую нам нужно заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - добавил он.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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