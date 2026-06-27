СМИ: страны Балтии призвали ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей на фоне открытия Ормузского пролива.

Введение запрета на энергоресурсы РФ может столкнуться с сопротивлением со стороны государств-членов ЕС, сильно зависящих от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия.

Государственный секретарь министерства энергетики Польши считает необходимым ускорить введение запрета на импорт российской нефти до конца года, несмотря на возможные проблемы с ценами и доступностью поставок.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей на фоне открытия Ормузского пролива, сообщает газета Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей на фоне открытия Ормузского пролива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, переговоры в ЕС о поэтапном сокращении импорта российских энергоносителей затормозились после закрытия Ормузского пролива , которое вызвало опасения по поводу энергетического кризиса. Как заявили источники газеты, в марте Брюссель снял эту тему с предварительной повестки Еврокомиссии из-за конфликта вокруг Ирана. Теперь же, согласно Financial Times, в ЕС звучат призывы об обратном на фоне открытия Ормузского пролива.

"Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались... На встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС представить предложения по поэтапному прекращению импорта", - говорится в сообщении.

По словам источников издания, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не прокомментировал эти призывы на закрытой встрече.

Как пишет газета, введение запрета на энергоресурсы РФ может столкнуться с сопротивлением со стороны государств-членов, испытывающих трудности из-за высоких цен на энергоносители, а также стран, сильно зависящих от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия. При этом государственный секретарь министерства энергетики Польши Войцех Врохна заявил изданию, что считает необходимым ускорение введения этого запрета "до конца года".

"Но мы понимаем опасения по поводу цены, доступности поставок и конкурентоспособности в результате этого. Это цена, которую нам нужно заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - добавил он.