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С 1 июля появятся два новых вида страхования - РИА Новости, 27.06.2026
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04:03 27.06.2026
С 1 июля появятся два новых вида страхования

ВСС: с 1 июля появятся два новых вида страхования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМеню выбора операций в офисе страховой компании
Меню выбора операций в офисе страховой компании - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Меню выбора операций в офисе страховой компании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года в России вступят в силу два новых вида страхования жизни: с объявляемой и с расчетной доходностью.
  • Страхование жизни с объявляемой доходностью будет доступно всем и по сути представляет собой накопительное страхование жизни.
  • Страхование жизни с расчетной доходностью будет нацелено на получение максимального дохода и будет доступно только квалифицированным инвесторам, готовым вложить не менее 6 миллионов рублей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В России с 1 июля заработают два новых вида страхования, один из которых будет доступен всем, а второй – только квалифицированным инвесторам, готовым вложить в новый продукт не менее 6 миллионов рублей, рассказал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.
Закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью вступит в силу с 1 июля 2026 года. Он предусматривает возможность страхования жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.
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"Страхование жизни с объявляемой доходностью доступно всем. По своей сути, это уже хорошо всем известное накопительное страхование жизни, основной смысл которого - накопить определенную сумму к определенному сроку для решения важной задачи: на совершеннолетие ребенка, на обучение, свадьбу, крупную покупку, отпуск и так далее", – объяснил Яковлев.
При этом страховая составляющая позволяет накопить эту сумму вне зависимости от наступления негативных ситуаций, связанных с жизнью или здоровьем человека. А ежегодно объявляемая страховщиком доходность обеспечивает увеличение накапливаемой суммы.
"Как и сегодняшнее накопительное страхование жизни, страхование жизни с объявленной доходностью будет весьма популярно. Круг клиентов остается тем же. Кроме того, на базе накопительного страхования жизни страховщики уже научились создавать продукты с фиксированной доходностью, которая известна заранее, а также с доходностью, привязанной к ключевой ставке. Они также находят своих клиентов", - сказал вице-президент ВСС.
Второй вид - страхование жизни с расчетной доходностью - будет нацелен на получение максимального дохода. "Доходность не объявляется страховщиком, а привязана к определенному активу и зависит исключительно от него", - пояснил Яковлев.
Этот вид страхования связан с определенным риском, поэтому он будет доступен только квалифицированным инвесторам. Кроме того, закон устанавливает минимальную сумму инвестиций для него - договоры страхования с расчетной доходностью можно будет заключать на сумму страховой премии не менее 6 миллионов рублей.
"Такие договоры позволят привлечь больше "длинных" денег в экономику страны и придать хороший импульс рынку", - уверены в ВСС.
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