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Эксперт рассказал, как США пытаются дестабилизировать обстановку на Кубе - РИА Новости, 27.06.2026
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07:35 27.06.2026
Эксперт рассказал, как США пытаются дестабилизировать обстановку на Кубе

Ромеро: США используют соцсети для дестабилизации обстановки на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США используют социальные сети и инфлюенсеров для дестабилизации обстановки на Кубе, по мнению латиноамериканиста Рауля Ромеро.
  • Основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Олег Краев. США используют соцсети и инфлюенсеров для дестабилизации обстановки на Кубе, таким мнением с РИА Новости поделился латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
"США используют социальные сети, привлекают инфлюенсеров или комьюнити-менеджеров для дестабилизации обстановки (на Кубе - ред.)", - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь.
"Идея восстания вызывает симпатии некоторых людей из-за энергетического, продовольственного кризиса, тяжелого положения молодежи, на которую все большее влияние оказывают социальные сети и весь американский медиа-аппарат", - сказал Ромеро.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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