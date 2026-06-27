Эксперт рассказал, как США пытаются дестабилизировать обстановку на Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США используют социальные сети и инфлюенсеров для дестабилизации обстановки на Кубе, по мнению латиноамериканиста Рауля Ромеро.
- Основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Олег Краев. США используют соцсети и инфлюенсеров для дестабилизации обстановки на Кубе, таким мнением с РИА Новости поделился латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
"США используют социальные сети, привлекают инфлюенсеров или комьюнити-менеджеров для дестабилизации обстановки (на Кубе - ред.)", - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь.
"Идея восстания вызывает симпатии некоторых людей из-за энергетического, продовольственного кризиса, тяжелого положения молодежи, на которую все большее влияние оказывают социальные сети и весь американский медиа-аппарат", - сказал Ромеро.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.