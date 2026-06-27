Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото

Флаги Кубы и США в Гаване

© AP Photo / Ramon Espinosa Флаги Кубы и США в Гаване

Эксперт рассказал, как США пытаются дестабилизировать обстановку на Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ США используют социальные сети и инфлюенсеров для дестабилизации обстановки на Кубе, по мнению латиноамериканиста Рауля Ромеро.

Основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Олег Краев. США используют соцсети и инфлюенсеров для дестабилизации обстановки на Кубе, таким мнением с РИА Новости поделился латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.

"США используют социальные сети, привлекают инфлюенсеров или комьюнити-менеджеров для дестабилизации обстановки (на Кубе - ред.)", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что основным объектом американского воздействия через цифровые площадки является молодежь.

"Идея восстания вызывает симпатии некоторых людей из-за энергетического, продовольственного кризиса, тяжелого положения молодежи, на которую все большее влияние оказывают социальные сети и весь американский медиа-аппарат", - сказал Ромеро.