Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие.
- США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил в пятницу Иран, что США ответят насилием на насилие.
"Насилие столкнется с насилием", - написал Вэнс в X.
Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его уважали. Если они (иранцы – ред.) не согласны с тем, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут снять трубку телефона", - добавил Вэнс.