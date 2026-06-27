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Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие - РИА Новости, 27.06.2026
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01:27 27.06.2026
Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие

Вэнс: США ответят Ирану насилием на насилие

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие.
  • США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил в пятницу Иран, что США ответят насилием на насилие.
"Насилие столкнется с насилием", - написал Вэнс в X.
Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его уважали. Если они (иранцы – ред.) не согласны с тем, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут снять трубку телефона", - добавил Вэнс.
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