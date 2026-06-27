Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в июле - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 27.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в июле

Июль в Центральной России ожидается на 1-2 градуса теплее нормы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Закат в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы.
  • В июле в Центральной России возможен относительный дефицит осадков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что в Центральной России в июле возможен относительный дефицит осадков.
Москвичи и туристы в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется красное лето
19 июня, 08:50
 
Евгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала