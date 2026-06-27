Синоптик рассказал о погоде в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы.
- В июле в Центральной России возможен относительный дефицит осадков.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что в Центральной России в июле возможен относительный дефицит осадков.
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19 июня, 08:50