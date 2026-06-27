Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ за сутки потеряли свыше 205 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север".

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Толстодубово, Хотень и Бачевск Сумской области.

Нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Приколотное, Казачья Лопань и Сосновый Бор.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 205 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших свое тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Противник потерял свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Новатор", 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства", - говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Хотень и Бачевск Сумской области.