Ярославское село Кукобой вошло в число самых красивых в России

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Село Кукобой в Ярославской области, имеющее пятивековую историю, вошло в число самых красивых деревень и городков России, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Кукобой вошел в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Для села, которое сегодня отмечает 500-летие, это достойный и заслуженный подарок", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, в Кукобое начнется реставрация собора во имя Христа Спасителя. Храм спроектировал известный архитектор Василий Косяков – автор Морского собора в Кронштадте.
"Федеральные средства на реставрацию удалось привлечь по программе "Развитие культуры". Село знаменито еще и как родина Бабы-яги, привлекает своей природой, родниками и другими знаковыми объектами. Желаю Кукобою развития и процветания, а его жителям – здоровья, счастья и благополучия!" - подчеркнул Евраев.
Глава региона рассказал, что в последние годы в селе проведен капремонт школы, благоустроена территория у памятника погибшим воинам, отремонтирована дорога от Пошехонья через Кукобой на Бакланку. Работы по благоустройству и ремонту дорог продолжаются.
В год своего 500-летия Кукобой участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Это стало возможным благодаря статусу исторического поселения и активности местных жителей, заинтересованных в преображении родного края, подчеркнул глава Ярославской области.