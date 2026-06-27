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Ярославское село Кукобой вошло в число самых красивых в России - РИА Новости, 27.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:28 27.06.2026
Ярославское село Кукобой вошло в число самых красивых в России

Село Кукобой вошло в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Село Кукобой в Ярославской области, имеющее пятивековую историю, вошло в число самых красивых деревень и городков России, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Кукобой вошел в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Для села, которое сегодня отмечает 500-летие, это достойный и заслуженный подарок", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, в Кукобое начнется реставрация собора во имя Христа Спасителя. Храм спроектировал известный архитектор Василий Косяков – автор Морского собора в Кронштадте.
"Федеральные средства на реставрацию удалось привлечь по программе "Развитие культуры". Село знаменито еще и как родина Бабы-яги, привлекает своей природой, родниками и другими знаковыми объектами. Желаю Кукобою развития и процветания, а его жителям – здоровья, счастья и благополучия!" - подчеркнул Евраев.
Глава региона рассказал, что в последние годы в селе проведен капремонт школы, благоустроена территория у памятника погибшим воинам, отремонтирована дорога от Пошехонья через Кукобой на Бакланку. Работы по благоустройству и ремонту дорог продолжаются.
В год своего 500-летия Кукобой участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Это стало возможным благодаря статусу исторического поселения и активности местных жителей, заинтересованных в преображении родного края, подчеркнул глава Ярославской области.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевРоссияЯрославская областьКронштадт
 
 
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