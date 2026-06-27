"Система в критическом состоянии": США предсказали скорую катастрофу

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Масштабные разрушения, сотни погибших и тысячи пропавших без вести — после каждого землетрясения, подобного тому, что произошло на днях в Венесуэле, возникает вопрос: где трагедия повторится в следующий раз? Среди кандидатов ученые называют самый густонаселенный штат США. Можно ли предсказать геологический катаклизм — в материале РИА Новости.

Как в кино

Разлом Сан-Андреас, граница между Тихоокеанской и Северо-Американской литосферными плитами, тянется вдоль побережья Калифорнии на 1200 километров.

Благодаря Голливуду это геологическое образование известно не только ученым: в 2015-м на экраны вышел одноименный фильм-катастрофа. По сюжету подземные толчки и цунами эффектно разрушили Сан-Франциско.

© Фото : Warner Brothers Pictures. 2015 Фильм "Разлом Сан-Андреас" (2015) © Фото : Warner Brothers Pictures. 2015 Фильм "Разлом Сан-Андреас" (2015)

Город действительно пережил не одно сильное землетрясение. Самое разрушительное было в 1906 году — магнитуда оценивается в 7,9. Погибли до трех тысяч человек.

Ученые из Гавайского университета утверждают: региону угрожает катаклизм, более катастрофический, чем все, что случалось здесь до сих пор. Учитывая, что плотность застройки с 1906-го многократно возросла, жертв может быть намного больше.

Два в одном

Исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, показывает, что система разломов Сан-Андреас и соседнего Сан-Джасинто достигла "наивысшего уровня тектонического напряжения за последнюю тысячу лет".

Команда под руководством геолога Лилиан Буркхард реконструировала вековую историю сейсмической активности с помощью годичных колец деревьев и радиоуглеродного датирования смещенных отложений. Особое внимание ученые уделили перевалу Кахон — барьеру, разделяющему Сан-Андреас и Сан-Джасинто.

Компьютерное моделирование позволило сделать вывод, что в сложившихся условиях это уже не барьер, а скорее проводник: напряжение на двух разломах сопоставимо высокое, и два разлома готовы объединиться в один гигантский. Это способно вызвать настоящую катастрофу, считают авторы статьи.

"Сейчас, когда напряжение в регионе — на историческом максимуме и с момента последнего крупного разрыва прошло более 160 лет, система находится в критическом состоянии", — предупреждает Буркхард, научный сотрудник Гавайского института геофизики и планетологии, а также Бернского университета (Швейцария).

"Я бы поостерегся"

Эксперты отмечают: важно понимать, что это лишь математическая симуляция, а не реальные наблюдения.

"Утверждение "за последнюю тысячу лет система достигла наивысшего напряжения" — результат работы математической модели. В таких моделях можно играть с величинами коэффициентов до тех пор, пока результат не придет в соответствие с заранее заданной авторской концепцией. Говорить, что выводы авторов адекватно описывают реальность, я бы поостерегся", — подчеркивает в беседе с РИА Новости Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук.

© Public domain Сан-Франциско после землетрясения 1906 года © Public domain Сан-Франциско после землетрясения 1906 года

По его словам, краткосрочных предсказаний землетрясений — наподобие телевизионных прогнозов погоды — не будет еще долго.

"Пока работы в этом направлении носят сугубо научно-исследовательский характер. Результаты есть, но они еще не достигли той степени надежности, чтобы передавать их для информирования населения", — поясняет ученый.

Наше понимание механизмов землетрясения ограничено в том числе "молодостью" науки — инструментальной сейсмологии всего лишь около 120 лет. Вот почему модель гавайских ученых основана в том числе на палеосейсмологии. Однако это сложный метод, нередко дающий неоднозначные результаты.

"Сейсмогеологи ищут следы древних землетрясений в рельефе: специфические уступы, разорванные слои пород. Роют траншеи, изучают расположение слоев, находят смещения и по их величине оценивают магнитуду сейсмических событий прошлого. Это очень трудоемкая и кропотливая работа, и не всегда одной группе ученых удается убедить профессиональное сообщество в правильности своих выводов", — рассказывает Завьялов.

В то же время статистика землетрясений на планете за последние полвека удивительно стабильна. С магнитудой больше восьми — раз год. От семи до восьми (как в Венесуэле) — порядка 16-17. Но в какой именно точке известных сейсмоактивных областей произойдут мощные подземные толчки, предсказать не может никто.