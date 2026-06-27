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Российские и китайские самолеты вернулись на аэродромы после патрулирования - РИА Новости, 27.06.2026
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19:50 27.06.2026
Российские и китайские самолеты вернулись на аэродромы после патрулирования

Самолеты РФ и КНР вернулись на аэродромы после совместного патрулирования

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.
  • Все задействованные в совместном патрулировании самолеты вернулись на аэродромы базирования.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все самолеты, задействованные в совместном патрулировании стратегической авиации РФ и Китая, вернулись на аэродромы базирования, сообщили в МО РФ.
Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их сопровождали истребители Су-30см, Су-35с.
"По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Продолжительность патрулирования России и КНР составила шесть часов
Вчера, 19:23
 
БезопасностьРоссияКитайВосточно-Китайское мореТу-95Су-30СМСу-35С
 
 
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