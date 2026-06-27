Российские и китайские самолеты вернулись на аэродромы после патрулирования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.
- Все задействованные в совместном патрулировании самолеты вернулись на аэродромы базирования.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все самолеты, задействованные в совместном патрулировании стратегической авиации РФ и Китая, вернулись на аэродромы базирования, сообщили в МО РФ.
Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их сопровождали истребители Су-30см, Су-35с.
"По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.