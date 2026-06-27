Нападающий сборной Египта Салах получил травму в матче ЧМ

"Технический директор сборной Египта Хоссам Хасан подтвердил, что капитан команды Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии во время матча с Ираном, что привело к его замене во втором тайме. Он должен пройти рентгеновское обследование и медицинский осмотр, чтобы определить программу восстановления", - говорится в сообщении Египетской футбольной ассоциации (EFA) в соцсети Х.