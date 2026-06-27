Нападающий сборной Египта Салах получил травму в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Ирана и был заменен на 57-й минуте.
- Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии, ему предстоит пройти обследование для определения программы восстановления.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Ирана.
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
05’ • Махмуд Сабер
(Трезеге)
14’ • Рамин Резаэян
"Технический директор сборной Египта Хоссам Хасан подтвердил, что капитан команды Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии во время матча с Ираном, что привело к его замене во втором тайме. Он должен пройти рентгеновское обследование и медицинский осмотр, чтобы определить программу восстановления", - говорится в сообщении Египетской футбольной ассоциации (EFA) в соцсети Х.
Египтяне вышли в 1/16 финала со второго места в группе и сыграют в плей-офф с командой Австралии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.