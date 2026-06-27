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Нападающий сборной Египта Салах получил травму в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
09:43 27.06.2026
Нападающий сборной Египта Салах получил травму в матче ЧМ

Нападающий сборной Египта Салах получил травму в матче ЧМ с Ираном

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФорвард сборной Египта Мохамед Салах
Форвард сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Форвард сборной Египта Мохамед Салах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Ирана и был заменен на 57-й минуте.
  • Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии, ему предстоит пройти обследование для определения программы восстановления.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Ирана.
Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Капитан египтян Салах был заменен на 57-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Египет
1 : 1
Иран
05‎’‎ • Махмуд Сабер
(Трезеге)
14‎’‎ • Рамин Резаэян
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"Технический директор сборной Египта Хоссам Хасан подтвердил, что капитан команды Салах пожаловался на боль в подколенном сухожилии во время матча с Ираном, что привело к его замене во втором тайме. Он должен пройти рентгеновское обследование и медицинский осмотр, чтобы определить программу восстановления", - говорится в сообщении Египетской футбольной ассоциации (EFA) в соцсети Х.
Египтяне вышли в 1/16 финала со второго места в группе и сыграют в плей-офф с командой Австралии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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