Сака и Рэшфорд выйдут в старте англичан на матч ЧМ против Панамы

Краткий пересказ от РИА ИИ Букайо Сака и Маркус Рэшфорд выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч против команды Панамы.

Матч третьего тура группы L между сборными Англии и Панамы пройдет в Нью-Йорке и начнется в 00:00 мск.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающие Букайо Сака и Маркус Рэшфорд выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч третьего тура группы L пройдет в Нью-Йорке и начнется в 00:00 мск. Ранее сборная Англии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, но не гарантировала себе первое место в группе. Команда Панамы без очков занимает последнее, четвертое место.

Сборная Англии начнет встречу в следующем составе: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Марк Гехи, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Букайо Сака, Гарри Кейн (капитан), Маркус Рэшфорд.

У команды Панамы с первых минут сыграют Орландо Москера (вратарь), Хосе Кордоба, Фидель Эскобар, Андрес Андраде, Амир Мурильо, Хорхе Гутьеррес, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Луис Родригес, Эдгар Йоэль Барсенас (капитан), Томас Родригес.