Сака и Рэшфорд выйдут в старте англичан на матч ЧМ против Панамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Букайо Сака и Маркус Рэшфорд выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч против команды Панамы.
- Матч третьего тура группы L между сборными Англии и Панамы пройдет в Нью-Йорке и начнется в 00:00 мск.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающие Букайо Сака и Маркус Рэшфорд выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч третьего тура группы L пройдет в Нью-Йорке и начнется в 00:00 мск. Ранее сборная Англии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, но не гарантировала себе первое место в группе. Команда Панамы без очков занимает последнее, четвертое место.
28 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
62’ • Джуд Беллингем
67’ • Гарри Кейн
Сборная Англии начнет встречу в следующем составе: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Марк Гехи, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Букайо Сака, Гарри Кейн (капитан), Маркус Рэшфорд.
У команды Панамы с первых минут сыграют Орландо Москера (вратарь), Хосе Кордоба, Фидель Эскобар, Андрес Андраде, Амир Мурильо, Хорхе Гутьеррес, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Луис Родригес, Эдгар Йоэль Барсенас (капитан), Томас Родригес.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.