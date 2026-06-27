Плавное ослабление рубля устроило бы всех

Следом за уникальным укреплением в апреле — мае российская валюта начала сдавать позиции. После минимума в мае в 71 рубль за доллар курс вырос почти до 75. На рынке заговорили о возможной смене тренда: с укрепления на ослабление. Впрочем, резкой девальвации пока никто не ждет, но плавный рост курса доллара к рублю вплоть до конца года — это сейчас рабочий сценарий.

Курс рубля — непростой показатель с точки зрения комфортности. Когда он укрепляется, простым гражданам как будто это на руку, потому что импортные товары дешевеют и это способствует в целом замедлению инфляции. На практике, правда, заметить падение цен на импортные товары сложно, потому что на витринах магазинов лежит товар, купленный еще при более дорогом долларе. И когда купленный импортером в мае условный смартфон при курсе 71 попадет на прилавок рядом со смартфоном, приобретенным при курсе 80, то вряд ли в магазине покупатель увидит разные цены на один товар. Но вот появление новых акций и скидок на отдельные модели в июне очень даже вероятно в таком случае.

С другой стороны, девальвация рубля, как правило, с некоторым лагом отражается в росте цен. И это не по нраву не только покупателям, но и Центробанку, основная функция которого — удерживать инфляцию на приемлемом оговоренном уровне. У Банка России сейчас это четыре процента. И хотя годовая инфляция вышла на уровень четырех-пяти процентов, регулятор не может расслабиться. Потому что слишком много факторов, которые легко могут взвинтить инфляцию высоко, а сбивать ее в сто раз тяжелее. Одна ситуация с ударами по российским НПЗ чего стоит, а здесь еще рубль начинает ослабевать.

Парадокс в том, что с точки зрения доходов бюджета ослабление рубля — особенно такое плавное, а не резкое, как пока ожидают аналитики, — как раз позволяет выдохнуть с облегчением. Потому что крепкий рубль в апреле и мае, вообще-то, помешал бюджету получить еще больше сверхдоходов от дорогой нефти. Конечно, продажи нефти под 100 долларов за баррель и выше очень сильно помогли подзаработать России в целом. Но при более слабом рубле доходы были бы куда внушительнее. И, к сожалению, даже сверхдоходы последних месяцев на фоне ближневосточного конфликта не смогли полностью закрыть дефицит, который оказался слишком значительным.

Резко упавшие цены на нефть до 74 долларов за баррель на фоне мирных соглашений на Ближнем Востоке не сильно способствуют пополнению российского бюджета. Чем сильнее рубль ослабнет в такой ситуации, тем легче российскому бюджету будет переживать низкие цены на черное золото. С позиции простых граждан наполненный бюджет с некритичным (в рамках плана) дефицитом тоже выгоден. Потому что означает выполнение всех обязательств государства перед гражданами, в том числе социальных. И в более широком смысле: чем больше доходов в бюджете, тем больше тратится на процветание людей и реальной экономики, тем богаче страна и ее граждане.

Есть общее качество курса рубля для всех игроков рынка. Никому не выгодно, чтобы рубль делал резкие скачки куда бы то ни было. Плавная девальвация рубля — в целом намного более комфортная история для всех, потому что к ней можно подготовиться, она не вызывает панику и проходит легче. Любая шоковая история — это хаос и неразбериха, когда сделать правильный выбор сложнее.

Что же заставило рубль изменить свое направление и начать слабеть?

Во-первых, нефть с 114 долларов — пика в мае — опустилась до 72 на 26 июня. Это значит, что приток экспортной выручки тоже резко снижается, предложения валюты в стране становится меньше. Через несколько недель эта история станет еще более очевидной, что заставит рубль продолжать слабеть.

Во-вторых, изменились операции Минфина и Центробанка по покупке и продаже валюты. В марте — апреле рубль укрепился в том числе потому, что Минфин прекратил валютные операции в рамках бюджетного правила. Он перестал скупать валюту с рынка, в итоге в страну хлынули большие объемы выручки от экспорта — из-за резкого удорожания нефти и по причине того, что Минфин перестал часть валюты убирать с рынка. Ее объем вырос в разы по сравнению с февралем. Логично, что рубль окреп аж до 71 за доллар в начале мая.

Но теперь прямой спрос на валюту со стороны государства вернулся в строй, да и подешевевшая нефть снизила валютную выручку.

Кроме того, вырос спрос на валюту и со стороны импортеров. Это третий фактор давления на рубль. Импорт в этом году превышает прошлогодние показатели. То есть компании скупают больше оборудования, товаров, комплектующих в ожидании роста спроса или впрок. Население тоже помогает вымывать с рынка валюту, приобретая ее для туристических поездок за рубеж. Все эти факторы ослабляют рубль.

Однако от слишком уж резкой девальвации национальную валюту сдерживает высокая ставка Центробанка. Регулятор, конечно, девять раз подряд ее снижает, но ключевая ставка все еще остается высокой, ограничивая кредитование и экономический рост. Кроме того, с июля Банк России, связанный с Фондом национального благосостояния, прекратит продавать валюту и на рынок прекратится приток еще почти пяти миллиардов рублей в виде валюты.