Рейтинг@Mail.ru
"Это война". На Западе ужаснулись от нового решения НАТО против России - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 27.06.2026 (обновлено: 16:15 27.06.2026)
"Это война". На Западе ужаснулись от нового решения НАТО против России

Диесен осудил программу НАТО по нейтрализации тыловых авиабаз РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев и НАТО объявили конкурс с призовым фондом 250 тысяч евро на создание системы, которая будет препятствовать использованию Россией ее аэродромов для нанесения авиаударов по целям на Украине.
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил тревогу по поводу запуска программы Airfield Denial Challenge, считая, что политические лидеры втягивают страны в войну с Россией без обсуждений.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запуск программы Airfield Denial Challenge, предусматривающей уничтожение российских тыловых авиабаз, вызвал тревогу у профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.
Во вторник издание The War Zone сообщило, что Киев и НАТО объявили конкурс среди частных разработчиков с призовым фондом 250 тысяч евро на создание системы, препятствующей использованию Россией ее аэродромов для нанесения авиаударов по целям на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Поцелуй нас слегка": НАТО обречена, но Россию ждет другая угроза
26 июня, 08:00
"Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу", — указал он в соцсети X.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Россией "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Не исключил бы". Сикорский сделал абсурдное заявление о России
26 июня, 15:10
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала