Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев и НАТО объявили конкурс с призовым фондом 250 тысяч евро на создание системы, которая будет препятствовать использованию Россией ее аэродромов для нанесения авиаударов по целям на Украине.
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил тревогу по поводу запуска программы Airfield Denial Challenge, считая, что политические лидеры втягивают страны в войну с Россией без обсуждений.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запуск программы Airfield Denial Challenge, предусматривающей уничтожение российских тыловых авиабаз, вызвал тревогу у профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.
"Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу", — указал он в соцсети X.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Россией "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.