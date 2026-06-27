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Из украинского плена вернулись семь россиян - РИА Новости, 27.06.2026
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12:43 27.06.2026 (обновлено: 14:09 27.06.2026)
Из украинского плена вернулись семь россиян

Лантратова: семь россиян вернулись на родину из украинского плена

© Фото : Яна Лантратова/MAXЖители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Яна Лантратова/MAX
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев передал Москве пять жителей Курской области и двоих из других регионов, сообщила Лантратова.
  • На Украину вернутся столько же человек.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киев передал Москве семь россиян, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
"Пять жителей Курской области вернулись домой. <...> Еще двое из других регионов. <...> На Украину отправятся семь человек", — написала она на платформе "Макс".
Россия продолжит делать все возможное для возвращения своих граждан, подчеркнула омбудсмен.
Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаЯна Лантратова
 
 
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