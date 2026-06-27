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Лантратова сообщила о возвращении жителей Курской области, захваченных ВСУ - РИА Новости, 27.06.2026
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12:31 27.06.2026 (обновлено: 13:49 27.06.2026)
Лантратова сообщила о возвращении жителей Курской области, захваченных ВСУ

Лантратова: захваченные при ВСУ жители Курской области возвращаются в Россию

© Фото : Яна Лантратова/MAXЖители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Яна Лантратова/MAX
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию.
  • Семь человек едут на Родину, как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, в субботу возвращаются в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Сегодня на Родину едут жители Курской области. Они были захвачены при вторжении ВСУ. На Украину отправятся семь человек", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаЯна ЛантратоваВооруженные силы Украины
 
 
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