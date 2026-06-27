Лантратова сообщила о возвращении жителей Курской области, захваченных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию.
- Семь человек едут на Родину, как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, в субботу возвращаются в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Сегодня на Родину едут жители Курской области. Они были захвачены при вторжении ВСУ. На Украину отправятся семь человек", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".