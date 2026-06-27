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Фабрицио Романо сообщил о переходе Сперцяна в "Аль-Ахли" - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
21:04 27.06.2026 (обновлено: 21:05 27.06.2026)
Фабрицио Романо сообщил о переходе Сперцяна в "Аль-Ахли"

Романо: капитан "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский футболист Эдуард Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».
  • Сумма трансфера составила 25 млн долларов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Армянский футболист Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли", сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
По информации источника, сумма трансфера составила 25 млн долларов. В скором времени Сперцян пройдет медицинское обследование. Также журналист подчеркивает, что итальянский "Комо", вопреки сообщениям СМИ, не вел переговоры по 26-летнему полузащитнику.
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Вчера, 20:45
В субботу руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявил РИА Новости, что клуб не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна.
Сперцян является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду клуба с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем сезоне полузащитник стал лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по системе "гол+пас" (13+16).
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. За команду выступают такие футболисты, как Рияд Марез, Эдуар Менди, Айван Тоуни, Франк Кессье.
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ФутболЭдуард СперцянМаксим БузникинРияд МарезКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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