Фабрицио Романо сообщил о переходе Сперцяна в "Аль-Ахли"

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянский футболист Эдуард Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Сумма трансфера составила 25 млн долларов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Армянский футболист Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли", сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сумма трансфера составила 25 млн долларов. В скором времени Сперцян пройдет медицинское обследование. Также журналист подчеркивает, что итальянский " Комо ", вопреки сообщениям СМИ, не вел переговоры по 26-летнему полузащитнику.

В субботу руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявил РИА Новости, что клуб не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна.

Сперцян является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду клуба с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем сезоне полузащитник стал лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по системе "гол+пас" (13+16).