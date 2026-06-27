ПВО за сутки сбила 511 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 511 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 16 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 511 беспилотников и три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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