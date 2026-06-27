Средства ПВО за ночь сбили 175 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую, Тульскую области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и Черное море.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 26 июня до 8.00 мск 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
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