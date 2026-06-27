Средства ПВО за ночь сбили 175 беспилотников

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 26 июня до 8.00 мск 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.