Путин поздравил "Биокад" с 25-летием предприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «Биокад» с 25-летием предприятия.

Глава государства назвал «Биокад» одним из лидеров фармацевтической отрасли, широко внедряющим инновационные методы.

Путин подчеркнул, что предприятие осуществляет полный цикл разработки, исследований и производства эффективных препаратов для лечения различных заболеваний.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО "Биокад" с 25-летием предприятия, отметив, что прошедшие годы стали для компании временем впечатляющих достижений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил "Биокад" с юбилеем, указав на роль предприятия роль в выведении инновационных препаратов на российский рынок.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием создания АО "Биокад". Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных, впечатляющих достижений", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал "Биокад" одним из лидеров фармацевтической отрасли, широко внедряющим инновационные методы.

Президент подчеркнул, что предприятие осуществляет полный цикл разработки, исследований и производства эффективных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, наследственных, социально значимых заболеваний, многое делая для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Путин назвал вклад компании в развитие фармацевтической промышленности достойным "самого искреннего признания".

"Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил президент.