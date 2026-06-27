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Путин поздравил "Биокад" с 25-летием предприятия - РИА Новости, 27.06.2026
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10:25 27.06.2026
Путин поздравил "Биокад" с 25-летием предприятия

Путин поздравил коллектив "Биокада" с 25-летием создания компании

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «Биокад» с 25-летием предприятия.
  • Глава государства назвал «Биокад» одним из лидеров фармацевтической отрасли, широко внедряющим инновационные методы.
  • Путин подчеркнул, что предприятие осуществляет полный цикл разработки, исследований и производства эффективных препаратов для лечения различных заболеваний.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО "Биокад" с 25-летием предприятия, отметив, что прошедшие годы стали для компании временем впечатляющих достижений.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил "Биокад" с юбилеем, указав на роль предприятия роль в выведении инновационных препаратов на российский рынок.
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"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием создания АО "Биокад". Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных, впечатляющих достижений", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства назвал "Биокад" одним из лидеров фармацевтической отрасли, широко внедряющим инновационные методы.
Президент подчеркнул, что предприятие осуществляет полный цикл разработки, исследований и производства эффективных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, наследственных, социально значимых заболеваний, многое делая для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
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"Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил президент.
В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что компания "Биокад" вывела на рынок первое в мире лекарство для лечения болезни Бехтерева, которое было разработано российскими учеными.
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