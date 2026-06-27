Путин поздравил "Биокад" с 25-летием предприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «Биокад» с 25-летием предприятия.
- Глава государства назвал «Биокад» одним из лидеров фармацевтической отрасли, широко внедряющим инновационные методы.
- Путин подчеркнул, что предприятие осуществляет полный цикл разработки, исследований и производства эффективных препаратов для лечения различных заболеваний.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО "Биокад" с 25-летием предприятия, отметив, что прошедшие годы стали для компании временем впечатляющих достижений.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил "Биокад" с юбилеем, указав на роль предприятия роль в выведении инновационных препаратов на российский рынок.
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"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием создания АО "Биокад". Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных, впечатляющих достижений", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства назвал "Биокад" одним из лидеров фармацевтической отрасли, широко внедряющим инновационные методы.
Президент подчеркнул, что предприятие осуществляет полный цикл разработки, исследований и производства эффективных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, наследственных, социально значимых заболеваний, многое делая для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
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Путин назвал вклад компании в развитие фармацевтической промышленности достойным "самого искреннего признания".
"Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил президент.
В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что компания "Биокад" вывела на рынок первое в мире лекарство для лечения болезни Бехтерева, которое было разработано российскими учеными.