В музее под Ростовом, куда попал БПЛА, планировали программу для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В музее «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки попал беспилотник ВСУ, пострадали 12 человек, из них 10 госпитализировали.

В субботу в музее был запланирован фестиваль «Крылья славы», посвященный дню рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова.

В рамках фестиваля планировалась насыщенная программа для детей и взрослых, включая тематическую викторину, просмотр фильма, мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и другие мероприятия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Программа для детей и взрослых планировалась на фестивале "Крылья славы" в музее "Самбекские высоты" в Ростовской области, куда попал беспилотник, следует из информации музея.

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них 10 госпитализировали.

В субботу в музее был запланирован фестиваль "Крылья славы", посвященный дню рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова.

"В течение дня гостей ждет насыщенная программа для детей и взрослых. Посетители смогут проверить свои знания в тематической викторине, посмотреть фильм "Николай Гулаев. Повесть о чистом небе", попробовать себя на авиасимуляторах, встретиться с научным сотрудником музея Иваном Заболотским и узнать больше об истории легендарного самолета", - говорится в анонсе мероприятия.