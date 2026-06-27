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В музее под Ростовом, куда попал БПЛА, планировали программу для детей

В музее "Самбекские высоты", куда попал дрон, планировали программу для детей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки попал беспилотник ВСУ, пострадали 12 человек, из них 10 госпитализировали.
  • В субботу в музее был запланирован фестиваль «Крылья славы», посвященный дню рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова.
  • В рамках фестиваля планировалась насыщенная программа для детей и взрослых, включая тематическую викторину, просмотр фильма, мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и другие мероприятия.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Программа для детей и взрослых планировалась на фестивале "Крылья славы" в музее "Самбекские высоты" в Ростовской области, куда попал беспилотник, следует из информации музея.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них 10 госпитализировали.
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В субботу в музее был запланирован фестиваль "Крылья славы", посвященный дню рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова.
"В течение дня гостей ждет насыщенная программа для детей и взрослых. Посетители смогут проверить свои знания в тематической викторине, посмотреть фильм "Николай Гулаев. Повесть о чистом небе", попробовать себя на авиасимуляторах, встретиться с научным сотрудником музея Иваном Заболотским и узнать больше об истории легендарного самолета", - говорится в анонсе мероприятия.
Для юных гостей планировался мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция "От винта!".
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