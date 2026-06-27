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В Приморье арестовали подозреваемых в похищении ребенка - РИА Новости, 27.06.2026
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10:43 27.06.2026 (обновлено: 11:34 27.06.2026)
В Приморье арестовали подозреваемых в похищении ребенка

В Приморье арестовали двоих мужчин, подозреваемых в похищении мальчика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморском крае арестовали троих похитителей 11-летнего мальчика.
  • Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. В Приморском крае арестовали похитителей 11-летнего мальчика, сообщила местная прокуратура.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности", — заявили в ведомстве.
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Там уточнили, что за несколько дней до произошедшего подозреваемые уже запирали ребенка в сарае, но он не стал рассказывать об этом родителям. Сами фигуранты утверждают, что хотели проучить его за поведение.
По данным следствия, в среду трое жителей города Артема, среди которых двое несовершеннолетних, похитили и избили мальчика, связали скотчем и оставили одного. Он смог выбраться и сбежать.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенное группой лиц.
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