В Приморье арестовали подозреваемых в похищении ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморском крае арестовали троих похитителей 11-летнего мальчика.
- Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. В Приморском крае арестовали похитителей 11-летнего мальчика, сообщила местная прокуратура.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что за несколько дней до произошедшего подозреваемые уже запирали ребенка в сарае, но он не стал рассказывать об этом родителям. Сами фигуранты утверждают, что хотели проучить его за поведение.
По данным следствия, в среду трое жителей города Артема, среди которых двое несовершеннолетних, похитили и избили мальчика, связали скотчем и оставили одного. Он смог выбраться и сбежать.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенное группой лиц.