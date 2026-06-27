В Приморье взяли под стражу одного из похитителей мальчика

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. В Приморье арестовали одного из похитителей 11-летнего мальчика, сообщило управление СК по региону.

По данным следствия, в пятницу трое жителей города Артем, среди которых двое несовершеннолетних, похитили ребенка, привезли в сарай и оставили его там, связав скотчем. Мальчик смог выбраться и сбежать.