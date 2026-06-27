В Приморье взяли под стражу одного из похитителей мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье арестовали одного из похитителей 11-летнего мальчика, сообщило управление СК.
- По остальным соучастникам решается вопрос о мере пресечения.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. В Приморье арестовали одного из похитителей 11-летнего мальчика, сообщило управление СК по региону.
"По остальным соучастникам вопрос о мере пресечения решается", — говорится в заявлении.
По данным следствия, в пятницу трое жителей города Артем, среди которых двое несовершеннолетних, похитили ребенка, привезли в сарай и оставили его там, связав скотчем. Мальчик смог выбраться и сбежать.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенное группой лиц.