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В Приморье взяли под стражу одного из похитителей мальчика - РИА Новости, 27.06.2026
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08:03 27.06.2026 (обновлено: 10:28 27.06.2026)
В Приморье взяли под стражу одного из похитителей мальчика

В Приморье взяли под стражу одного из похитителей 11-летнего мальчика

© Фото : Следком Приморья/TelegramЖитель Приморья, задержанный за похищение 11-летнего мальчика
Житель Приморья, задержанный за похищение 11-летнего мальчика - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Житель Приморья, задержанный за похищение 11-летнего мальчика
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье арестовали одного из похитителей 11-летнего мальчика, сообщило управление СК.
  • По остальным соучастникам решается вопрос о мере пресечения.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. В Приморье арестовали одного из похитителей 11-летнего мальчика, сообщило управление СК по региону.
"По остальным соучастникам вопрос о мере пресечения решается", — говорится в заявлении.
По данным следствия, в пятницу трое жителей города Артем, среди которых двое несовершеннолетних, похитили ребенка, привезли в сарай и оставили его там, связав скотчем. Мальчик смог выбраться и сбежать.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенное группой лиц.
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ПроисшествияАртемПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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