Польша завершила второй этап поиска захоронений жертв УПА* на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений поляков, убитых нацистами УПА*, в украинских Пужниках, но второе массовое захоронение жертв не найдено.
- Министерство культуры Польши сообщило, что предварительная дата начала следующего этапа работ запланирована на 17 августа.
- На сегодняшний день на территории кладбища исчезнувшего села в Тернопольской области найдены останки 43 человек, которые будут торжественно захоронены в сентябре 2026 года.
ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польские эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений поляков, убитых нацистами УПА*, в украинских Пужниках, сообщила министр культуры республики Марта Ченковская.
"Поиски в Пужниках, проведенные Фондом "Свобода и демократия" в сотрудничестве с Померанским медицинским университетом при участии Министерства культуры и национального наследия и Института национальной памяти, завершены. На этот раз второе массовое захоронение жертв не найдено. Это печальная новость, но она не меняет нашей цели", — написала она в социальной сети Х.
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По словам министра, "каждая жертва заслуживает того, чтобы ее нашли, дали имя и достойно похоронили". "Мы не прекратим поиски", — заявила она.
Министерство культуры Польши сообщило, что предварительная дата начала следующего этапа работ запланирована на 17 августа. "Дальнейшие поисковые работы в Пужниках на следующем выбранном участке начнутся после подготовки площадки — необходима расчистка кустарника и подготовка подъездных дорог", — поясняется в заявлении.
Второй этап поисков массовых захоронений поляков, убитых украинскими националистами в 1945 году, начался в понедельник. Поиски в Пужниках проводятся на территории кладбища этого ныне исчезнувшего села в Тернопольской области. На сегодняшний день там найдены останки 43 человек, которые будут торжественно захоронены в сентябре 2026 года. По свидетельствам очевидцев, во второй могиле могут находиться останки 90 жертв.
Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах подельниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов.
* Запрещенная в России экстремистская организация