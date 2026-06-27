Польша через суд хочет отнять здание бывшего генконсульства России

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские власти хотят через суд получить здание бывшего генерального консульства России в Гданьске.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре по решению Варшавы.

Польша закрыла также генеральные консульства России в Познани и Кракове, в ответ Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске.

ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польские власти через суд хотят отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил журналистам советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.

Генеральное консульство России Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.

"В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации", - сказал Муравский.

Он уточнил. Что речь идет о здании по адресу Батория 15 в Гданьске.

После прекращения работы генерального консульства России в Гданьске в нем оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности.

В какой-то момент польские чиновники пытались захватить здание, но их не впустили внутрь.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам российскую недвижимость.

Местные власти отключили в нем электроснабжение и отопление.

Консульство в Гданьске стало не первым, закрытым по инициативе польских властей. В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года – генеральное консульство Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде и Иркутске.