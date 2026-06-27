Польша через суд хочет отнять здание бывшего генконсульства России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские власти хотят через суд получить здание бывшего генерального консульства России в Гданьске.
- Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре по решению Варшавы.
- Польша закрыла также генеральные консульства России в Познани и Кракове, в ответ Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске.
ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польские власти через суд хотят отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил журналистам советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
"В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации", - сказал Муравский.
Он уточнил. Что речь идет о здании по адресу Батория 15 в Гданьске.
После прекращения работы генерального консульства России в Гданьске в нем оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности.
В какой-то момент польские чиновники пытались захватить здание, но их не впустили внутрь.
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам российскую недвижимость.
Местные власти отключили в нем электроснабжение и отопление.
Консульство в Гданьске стало не первым, закрытым по инициативе польских властей. В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года – генеральное консульство Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде и Иркутске.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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