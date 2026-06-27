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"Это позор": в Польше пришли в ярость из-за выходки мэра Львова - РИА Новости, 27.06.2026
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02:09 27.06.2026
"Это позор": в Польше пришли в ярость из-за выходки мэра Львова

Экс-премьер Моравецкий: мэр Львова Садовый должен извиниться перед Польшей

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкМэр Львова Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Максименко
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Мэр Львова Андрей Садовый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского.
  • Ярослав Качиньский обвинил львовские власти в невыплате польской компании гонорара за работы на строительстве мусороперерабатывающего завода и назвал Андрея Садового "явным сторонником Бандеры".
  • Мэр Львова Андрей Садовый выступил с угрозами в адрес Качиньского и пообещал подать на него в суд.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского, заявил в Facebook* экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.
"Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии "Право и справедливость", который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал", — сказал он.
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По словам политика, Садовому следует помнить о действиях Польши после начала специальной военной операции на Украине.
"Мэру Львова следует хорошо помнить, кто тогда действовал, а кто только говорил. Без польской помощи Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому", — добавил Моравецкий.
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В ответ мэр Львова Андрей Садовый выступил с угрозами в адрес Качиньского, пообещав подать на него в суд из-за якобы безосновательных обвинений.
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