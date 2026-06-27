"Это позор": в Польше пришли в ярость из-за выходки мэра Львова

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского.

Ярослав Качиньский обвинил львовские власти в невыплате польской компании гонорара за работы на строительстве мусороперерабатывающего завода и назвал Андрея Садового "явным сторонником Бандеры".

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с угрозами в адрес Качиньского и пообещал подать на него в суд.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского, заявил в Facebook* экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

"Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского ? На лидера партии "Право и справедливость", который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал", — сказал он.

По словам политика, Садовому следует помнить о действиях Польши после начала специальной военной операции на Украине.

"Мэру Львова следует хорошо помнить, кто тогда действовал, а кто только говорил. Без польской помощи Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому", — добавил Моравецкий.

Вчера лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, назвал Андрея Садового "явным сторонником Бандеры" и обвинил львовские власти в невыплате польской компании гонорара за работы, выполненные на строительстве мусороперерабатывающего завода.

В ответ мэр Львова Андрей Садовый выступил с угрозами в адрес Качиньского, пообещав подать на него в суд из-за якобы безосновательных обвинений.