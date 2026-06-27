Российские дипломаты хотят возобновить "Бессмертный полк" в Хьюстоне

ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости заявил о планах возобновить проведение шествия или автопробега в рамках акции "Бессмертный полк".
"В планах - возобновить шествие или автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Это наша общая инициатива с активистами", – сказал он.
Пукалов также рассказал, что среди традиций генконсульства - ежегодное возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину в одном из парков Хьюстона на День космонавтики 12 апреля. А в этом году дипломаты расширили программу ко Дню Победы: помимо торжественного вечера в честь ветеранов в городском кинотеатре был организован показ российского военного фильма для соотечественников.