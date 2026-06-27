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Российские дипломаты хотят возобновить "Бессмертный полк" в Хьюстоне - РИА Новости, 27.06.2026
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03:53 27.06.2026
Российские дипломаты хотят возобновить "Бессмертный полк" в Хьюстоне

Генконсул Пукалов заявил о планах возобновления "Бессмертного полка" в Хьюстоне

© Fotolia / SimonvoВид на город Хьюстон
Вид на город Хьюстон - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Fotolia / Simonvo
Вид на город Хьюстон. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости заявил о планах возобновить проведение шествия или автопробега в рамках акции "Бессмертный полк".
"В планах - возобновить шествие или автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Это наша общая инициатива с активистами", – сказал он.
Пукалов также рассказал, что среди традиций генконсульства - ежегодное возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину в одном из парков Хьюстона на День космонавтики 12 апреля. А в этом году дипломаты расширили программу ко Дню Победы: помимо торжественного вечера в честь ветеранов в городском кинотеатре был организован показ российского военного фильма для соотечественников.
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