В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

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"По предварительной информации, 27 июня на 1864-м километре пикета №9 перегона Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.