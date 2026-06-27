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В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин - РИА Новости, 27.06.2026
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21:11 27.06.2026
В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

В Челябинской области грузовой поезд травмировал 2-х женщин, одна из них погибла

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 1864-м километре пикета №9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из них погибла.
  • Транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России устанавливают обстоятельства инцидента.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Двух женщин травмировало грузовым поездом в Челябинской области, одна из них скончалась, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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"По предварительной информации, 27 июня на 1864-м километре пикета №9 перегона Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства инцидента.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало свою проверку по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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