В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 1864-м километре пикета №9 перегона Сулея — Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из них погибла.
- Транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России устанавливают обстоятельства инцидента.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Двух женщин травмировало грузовым поездом в Челябинской области, одна из них скончалась, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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"По предварительной информации, 27 июня на 1864-м километре пикета №9 перегона Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы две женщины, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства инцидента.
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