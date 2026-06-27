В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать удвоенные выплаты к пенсии по старости.

Сумма увеличится с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, со следующего месяца начнут получать повышенную пенсию, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Граждане <...> будут иметь право на получение в проактивном, беззаявительном порядке удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости", — рассказала она.

Сейчас она составляет 9584,69 рубля, а с июля вырастет до 19 169,38 рубля.