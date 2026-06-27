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В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле - РИА Новости, 27.06.2026
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05:26 27.06.2026 (обновлено: 09:43 27.06.2026)
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле

Бессараб: в июле повысят пенсии тем, кому в июне исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать удвоенные выплаты к пенсии по старости.
  • Сумма увеличится с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, со следующего месяца начнут получать повышенную пенсию, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Граждане <...> будут иметь право на получение в проактивном, беззаявительном порядке удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости", — рассказала она.
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Сейчас она составляет 9584,69 рубля, а с июля вырастет до 19 169,38 рубля.
При этом массовое повышение пенсий в следующем месяце не планируется, добавила депутат.
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ОбществоСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
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