В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать удвоенные выплаты к пенсии по старости.
- Сумма увеличится с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, со следующего месяца начнут получать повышенную пенсию, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Граждане <...> будут иметь право на получение в проактивном, беззаявительном порядке удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости", — рассказала она.
Сейчас она составляет 9584,69 рубля, а с июля вырастет до 19 169,38 рубля.
При этом массовое повышение пенсий в следующем месяце не планируется, добавила депутат.