Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Информация об ограничениях подтверждена сообщением Росавиации.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
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"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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