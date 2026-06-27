В "Домодедово" и "Жуковском" сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.