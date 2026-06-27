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Младенцев планируют начать обследовать на шесть новых заболеваний - РИА Новости, 27.06.2026
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01:36 27.06.2026 (обновлено: 01:48 27.06.2026)
Младенцев планируют начать обследовать на шесть новых заболеваний

РИА Новости: младенцев планируют начать обследовать на шесть новых заболеваний

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Врач проводит осмотр ребенка - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России планирует расширить перечень обследований в рамках неонатального скрининга с 2027 года.
  • В перечень планируется включить обследования на шесть новых заболеваний, среди которых миодистрофия Дюшенна и болезнь Краббе.
  • Реализация расширения неонатального скрининга запланирована до 2028 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минздрав России расширит перечень обследований в рамках неонатального скрининга, с 2027 года новорожденных могут начать проверять на еще шесть новых заболеваний, среди которых миодистрофия Дюшенна и болезнь Краббе, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В последний раз перечень неонатального скрининга расширялся в апреле 2026 года. Тогда в него включили два заболевания: Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Всего в перечень сейчас входят 42 болезни.
Начиная с 2027 года в перечень планируется включить обследования на миодистрофию Дюшенна (при этом заболевании мышцы постепенно теряют свои функции: становятся слабыми и уменьшаются в объеме), болезнь Помпе (наследственное заболевание, при котором организм не может расщеплять сложный сахар из-за дефекта специального фермента), мукополисахаридоз 1-го типа (наследственное заболевание, вызванное дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы, что приводит к нарушению обмена веществ), болезнь Гоше (наследственное заболевание, где из-за генетического дефекта в организме не вырабатывается нужный фермент), болезнь Ниманна-Пика типа А/В (наследственное заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы), а также болезнь Краббе (генетически обусловленное заболевание нервной системы).
Реализация расширения неонатального скрининга запланирована до 2028 года.
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