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В Великом Новгороде девочка выжила, упав с пятого этажа - РИА Новости, 27.06.2026
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10:08 27.06.2026
В Великом Новгороде девочка выжила, упав с пятого этажа

В Великом Новгороде 13-летняя девочка выжила, упав с пятого этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа.
  • Девочка госпитализирована в детскую областную больницу, проводится доследственная проверка.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Девочка госпитализирована в больницу после падения из окна пятого этажа в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Уточняется, что в субботу в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна пятого этажа дома в Великом Новгороде выпала 13-летняя девочка.
"Несовершеннолетняя оперативно госпитализирована в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь... В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка",- говорится в сообщении.
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