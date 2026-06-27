В Великом Новгороде девочка выжила, упав с пятого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа.
- Девочка госпитализирована в детскую областную больницу, проводится доследственная проверка.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Девочка госпитализирована в больницу после падения из окна пятого этажа в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Уточняется, что в субботу в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна пятого этажа дома в Великом Новгороде выпала 13-летняя девочка.
"Несовершеннолетняя оперативно госпитализирована в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь... В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка",- говорится в сообщении.