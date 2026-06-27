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Источник: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе - РИА Новости, 27.06.2026
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06:46 27.06.2026
Источник: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе

РИА Новости: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе

© AP Photo / Nariman El-MoftyВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовская госкомпания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура на побережье Персидского залива и экспорт углеводородов через Ормузский пролив.
  • Несколько саудовских нефтяных супертанкеров находятся в порту Рас-Танура возле терминала Джуайма для погрузки нефти с месторождений.
  • Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура и стала использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.
ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура на побережье Персидского залива и экспорт углеводородов через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли королевства.
Ранее РИА Новости выяснило на основе данных портала Vessel Finder, что несколько саудовских нефтяных супертанкеров находятся в настоящее время в порту Рас-Танура возле терминала Джуайма для погрузки нефти с месторождений.
"Саудовская Аравия возобновила экспорт сырой нефти через свои терминалы в Персидском заливе и по маршруту через Ормузский пролив. Компания Saudi Aramco ведет операции по отгрузке нефти в порту Рас-Танура, расположенном на побережье Персидского залива", - сказал источник в беседе с агентством.
По словам источника, точная дата возобновления работ в порту неизвестна, однако нет сомнений в том, что в настоящее время отгрузка осуществляется.
Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура, став использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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В миреОрмузский проливПерсидский заливСаудовская АравияSaudi Aramco
 
 
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