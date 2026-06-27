Источник: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Саудовская госкомпания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура на побережье Персидского залива и экспорт углеводородов через Ормузский пролив.

Несколько саудовских нефтяных супертанкеров находятся в порту Рас-Танура возле терминала Джуайма для погрузки нефти с месторождений.

Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура и стала использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.

ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура на побережье Персидского залива и экспорт углеводородов через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли королевства.

Ранее РИА Новости выяснило на основе данных портала Vessel Finder, что несколько саудовских нефтяных супертанкеров находятся в настоящее время в порту Рас-Танура возле терминала Джуайма для погрузки нефти с месторождений.

"Саудовская Аравия возобновила экспорт сырой нефти через свои терминалы в Персидском заливе и по маршруту через Ормузский пролив . Компания Saudi Aramco ведет операции по отгрузке нефти в порту Рас-Танура, расположенном на побережье Персидского залива", - сказал источник в беседе с агентством.

По словам источника, точная дата возобновления работ в порту неизвестна, однако нет сомнений в том, что в настоящее время отгрузка осуществляется.

Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура, став использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.