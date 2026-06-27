Пришлось проглотить обиду. Вашингтон внезапно признал проигрыш

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция

© REUTERS / Evelyn Hockstein Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефтяная гонка дорого обошлась Вашингтону: пытаясь компенсировать ближневосточные поставки, США истощили собственные запасы до сорокалетнего минимума. И в попытках спасти положение Белый дом решился на крайние меры. Чем это обернется — разбиралось РИА Новости.

Согласны на все

Эскалация конфликта с Ираном грозила полномасштабным экономическим кризисом. В итоге Вашингтон подписал с Тегераном соглашение, предусматривающее прекращение боевых действий и снятие американской блокады иранских портов. Вскоре цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель.

Сейчас котировки Brent колеблются в районе 73-77 долларов. Однако бензин в США дешевеет совсем не так быстро, как рассчитывал Дональд Трамп: до сих пор в среднем — порядка четырех долларов за галлон. Это серьезная проблема: дорогое топливо разгоняет инфляцию во всех сферах.

© AP Photo / Marta Lavandier Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США © AP Photo / Marta Lavandier Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США

"Мир пока очень хрупкий, в любой момент ситуация может измениться, поэтому бензин быстро не подешевеет. Даже при полной стабильности мгновенной реакции не бывает, а с учетом опасности новой эскалации конфликта из-за позиции Израиля производители станут неизбежно закладывать эти риски в цену", — рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Критический уровень

Американскому правительству приходится по-прежнему тратить стратегические резервы. По официальным данным, к июню запасы сырой нефти и нефтепродуктов, включая бензин, сократились до 1,57 миллиарда баррелей — худшего показателя с 2004-го. К двадцатым числам месяца нефтяная "кубышка" похудела еще на 9,06 миллиона баррелей — до 331,191 миллиона, минимума с июня 1983-го.

Уменьшение нефтяной подушки безопасности — дополнительный стрессовый фактор для производителей топлива. Стратегический резерв используется для смягчения экономических шоков внутри страны, его опустошение несет большие риски указывает аналитик The Officials, подразделения Onyx Capital Group, Эдвард Хейден-Бриффетт.

Задача номер один: восполнить резервы. А это не произойдет быстро. "До возобновления стабильных поставок цена вряд ли сильно снизится", — отмечает, в свою очередь, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.

В результате США могут решиться на закупки у недавнего врага. По данным Bloomberg, впервые за несколько десятилетий американские компании получили возможность приобретать сырую нефть из Ирана. Там уже наращивают производство, а поток судов постепенно растет.

© AP Photo / Matthew Brown Добыча нефти в Северной Дакоте, США © AP Photo / Matthew Brown Добыча нефти в Северной Дакоте, США

Неравная борьба

Помимо закупок, можно еще сократить экспорт и увеличить добычу. К первому варианту американцы явно не готовы — не хотят терять статус ключевого игрока мирового энергетического рынка, уточняет Матюшенков.

"А наращивание добычи — долгая история. Рентабельные месторождения уже задействованы по полной, остальные требуют серьезных расходов. Чтобы реализовать такие проекты, необходимы стабильно высокие нефтяные котировки — иначе компании просто понесут убытки", — объясняет Юшков.

А вот котировки по мере "оттаивания" судоходства в Ормузском проливе и снятия санкций с Ирана могут обвалиться. Тегеран вернется не только на китайский рынок, но и в Европу — до введения американских санкций в середине 2010-х ЕС был крупнейшим импортером персидского сырья.

В 2027-м Международное энергетическое агентство прогнозирует всплеск совокупной добычи — до 110,3 миллиона баррелей в сутки по всему миру.

Пессимистичный сценарий не исключает падения котировок до 30 долларов за баррель. Для американской нефтяной отрасли это был бы смертельный приговор: добывать много станет невыгодно, а проблема опустошенных хранилищ не решена.

Что касается возврата к сланцевой нефти, тут перспектив нет. Ситуация сейчас, указывает Матюшенков, принципиально иная, чем в прошлом десятилетии: компании ориентированы прежде всего на прибыльность и возврат средств акционерам, а не на агрессивное инвестирование.

Поэтому американским властям остается уповать на стабильный импорт — в том числе из стран, против которых они вели войну.