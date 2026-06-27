Рейтинг@Mail.ru
Пришлось проглотить обиду. Вашингтон внезапно признал проигрыш - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.06.2026 (обновлено: 08:05 27.06.2026)

Пришлось проглотить обиду. Вашингтон внезапно признал проигрыш

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефтяная гонка дорого обошлась Вашингтону: пытаясь компенсировать ближневосточные поставки, США истощили собственные запасы до сорокалетнего минимума. И в попытках спасти положение Белый дом решился на крайние меры. Чем это обернется — разбиралось РИА Новости.

Согласны на все

Эскалация конфликта с Ираном грозила полномасштабным экономическим кризисом. В итоге Вашингтон подписал с Тегераном соглашение, предусматривающее прекращение боевых действий и снятие американской блокады иранских портов. Вскоре цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель.
Сейчас котировки Brent колеблются в районе 73-77 долларов. Однако бензин в США дешевеет совсем не так быстро, как рассчитывал Дональд Трамп: до сих пор в среднем — порядка четырех долларов за галлон. Это серьезная проблема: дорогое топливо разгоняет инфляцию во всех сферах.
© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США
"Мир пока очень хрупкий, в любой момент ситуация может измениться, поэтому бензин быстро не подешевеет. Даже при полной стабильности мгновенной реакции не бывает, а с учетом опасности новой эскалации конфликта из-за позиции Израиля производители станут неизбежно закладывать эти риски в цену", — рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Критический уровень

Американскому правительству приходится по-прежнему тратить стратегические резервы. По официальным данным, к июню запасы сырой нефти и нефтепродуктов, включая бензин, сократились до 1,57 миллиарда баррелей — худшего показателя с 2004-го. К двадцатым числам месяца нефтяная "кубышка" похудела еще на 9,06 миллиона баррелей — до 331,191 миллиона, минимума с июня 1983-го.
Митинг членов партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Дошли до края. Немцы готовятся вступить в неравную схватку
25 июня, 08:00
Уменьшение нефтяной подушки безопасности — дополнительный стрессовый фактор для производителей топлива. Стратегический резерв используется для смягчения экономических шоков внутри страны, его опустошение несет большие риски указывает аналитик The Officials, подразделения Onyx Capital Group, Эдвард Хейден-Бриффетт.
Задача номер один: восполнить резервы. А это не произойдет быстро. "До возобновления стабильных поставок цена вряд ли сильно снизится", — отмечает, в свою очередь, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.
В результате США могут решиться на закупки у недавнего врага. По данным Bloomberg, впервые за несколько десятилетий американские компании получили возможность приобретать сырую нефть из Ирана. Там уже наращивают производство, а поток судов постепенно растет.
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США

Неравная борьба

Помимо закупок, можно еще сократить экспорт и увеличить добычу. К первому варианту американцы явно не готовы — не хотят терять статус ключевого игрока мирового энергетического рынка, уточняет Матюшенков.
"А наращивание добычи — долгая история. Рентабельные месторождения уже задействованы по полной, остальные требуют серьезных расходов. Чтобы реализовать такие проекты, необходимы стабильно высокие нефтяные котировки — иначе компании просто понесут убытки", — объясняет Юшков.
А вот котировки по мере "оттаивания" судоходства в Ормузском проливе и снятия санкций с Ирана могут обвалиться. Тегеран вернется не только на китайский рынок, но и в Европу — до введения американских санкций в середине 2010-х ЕС был крупнейшим импортером персидского сырья.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Охладить трейдеров". Россия послала нефтяному рынку важный сигнал
15 июня, 08:00
В 2027-м Международное энергетическое агентство прогнозирует всплеск совокупной добычи — до 110,3 миллиона баррелей в сутки по всему миру.
Пессимистичный сценарий не исключает падения котировок до 30 долларов за баррель. Для американской нефтяной отрасли это был бы смертельный приговор: добывать много станет невыгодно, а проблема опустошенных хранилищ не решена.
Что касается возврата к сланцевой нефти, тут перспектив нет. Ситуация сейчас, указывает Матюшенков, принципиально иная, чем в прошлом десятилетии: компании ориентированы прежде всего на прибыльность и возврат средств акционерам, а не на агрессивное инвестирование.
Поэтому американским властям остается уповать на стабильный импорт — в том числе из стран, против которых они вели войну.
© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
 
В миреСШАИранМеждународное энергетическое агентствоBrentНефтьОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала