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Около тясячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 27.06.2026
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06:42 27.06.2026
Около тясячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Около тысячи машин стоят в очереди на досмотр и ждут проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту.
  • В очередях на ручной досмотр со стороны Тамани и Керчи находится 500 и 400 транспортных средств соответственно, время ожидания — около двух часов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств.
Отмечается, что время ожидания около двух часов.
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05:51
 
Тамань (станица)КерчьКрымский мост
 
 
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