Около тясячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту.
- В очередях на ручной досмотр со стороны Тамани и Керчи находится 500 и 400 транспортных средств соответственно, время ожидания — около двух часов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств.
Отмечается, что время ожидания около двух часов.