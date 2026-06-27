Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани

Около тясячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Краткий пересказ от РИА ИИ Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту.

В очередях на ручной досмотр со стороны Тамани и Керчи находится 500 и 400 транспортных средств соответственно, время ожидания — около двух часов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.

Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств.