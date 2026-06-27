На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна квартиры

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на северо-востоке Москвы, ребенок погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Оперевшись на москитную сетку из окна квартиры 7-го этажа жилого дома на улице Абрамцевская выпал малолетний ребенок. Девочка 2021 года рождения скончалась", - сказали в ведомстве.