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На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна квартиры - РИА Новости, 27.06.2026
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21:23 27.06.2026
На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна квартиры

На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на 7-м этаже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на улице Абрамцевская на северо-востоке Москвы.
  • Ребенок погиб.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на северо-востоке Москвы, ребенок погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Оперевшись на москитную сетку из окна квартиры 7-го этажа жилого дома на улице Абрамцевская выпал малолетний ребенок. Девочка 2021 года рождения скончалась", - сказали в ведомстве.
Бутырская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по этому факту.
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