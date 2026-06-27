Выделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве. Архивное фото

Выделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве

В Москве 18 июля появятся еще три участка выделенных полос

Краткий пересказ от РИА ИИ С 18 июля в трех округах Москвы начнут работать новые выделенные полосы для общественного транспорта.

По выделенным полосам будут проходить семь городских маршрутов автобусов, на которых совершается свыше 21,5 тысячи поездок в рабочие дни.

Выделенные полосы позволят сократить время в пути в часы пик более чем в два раза и снизить риск ДТП приблизительно на 25%.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новые выделенные полосы начнут работать в трех округах Москвы с 18 июля, по ним будут проходить семь городских маршрутов автобусов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

« "Сразу в трех округах столицы с 18 июля начнут работать новые выделенные полосы. По ним будут проходить семь городских маршрутов автобусов, на которых горожане совершают свыше 21,5 тысячи поездок в рабочие дни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одна выделенная полоса будет организована на участке протяженностью 0,2 километра на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом: автобусы будут проезжать его в два раза быстрее.

« "Вторая выделенная полоса длиной 0,6 километра появится на улице Гоголя в районе пересечения с Панфиловским проспектом в Зеленограде . Автобусы будут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что еще одна выделенная полоса протяженностью 0,8 километра появится на улице Поляны, в районе пересечения с аллеей Витте. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее.