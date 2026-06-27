Рейтинг@Mail.ru
В Москве 18 июля появятся еще три участка выделенных полос - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:59 27.06.2026
В Москве 18 июля появятся еще три участка выделенных полос

В трех округах Москвы с 18 июля начнут работать новые выделенные полосы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве
Выделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Выделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 18 июля в трех округах Москвы начнут работать новые выделенные полосы для общественного транспорта.
  • По выделенным полосам будут проходить семь городских маршрутов автобусов, на которых совершается свыше 21,5 тысячи поездок в рабочие дни.
  • Выделенные полосы позволят сократить время в пути в часы пик более чем в два раза и снизить риск ДТП приблизительно на 25%.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новые выделенные полосы начнут работать в трех округах Москвы с 18 июля, по ним будут проходить семь городских маршрутов автобусов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«

"Сразу в трех округах столицы с 18 июля начнут работать новые выделенные полосы. По ним будут проходить семь городских маршрутов автобусов, на которых горожане совершают свыше 21,5 тысячи поездок в рабочие дни", - говорится в сообщении.

Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах
Вчера, 14:28
Уточняется, что одна выделенная полоса будет организована на участке протяженностью 0,2 километра на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом: автобусы будут проезжать его в два раза быстрее.
«
"Вторая выделенная полоса длиной 0,6 километра появится на улице Гоголя в районе пересечения с Панфиловским проспектом в Зеленограде. Автобусы будут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что еще одна выделенная полоса протяженностью 0,8 километра появится на улице Поляны, в районе пересечения с аллеей Витте. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее.
"В результате время в пути в часы пик сократится более чем в два раза, быстрее станет и движение такси. Кроме того, выделенные полосы снижают риск дорожно-транспортных происшествий приблизительно на 25%", - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
ГАИ опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем
23 июня, 13:09
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЗеленоградМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала