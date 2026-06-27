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В Москве мошенники обманули пенсионера на 31,5 миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2026
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13:55 27.06.2026 (обновлено: 13:56 27.06.2026)
В Москве мошенники обманули пенсионера на 31,5 миллиона рублей

В Москве мошенники полгода обманывали пенсионера под видом правоохранителей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мошенники под видом правоохранителей полгода обманывали 89-летнего пенсионера.
  • Аферисты похитили у пенсионера более 31,5 миллиона рублей.
  • Мошенники убедили пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования, но когда тот не смог дозвониться до своего «куратора», он понял, что его обманули.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мошенники под видом правоохранителей полгода обманывали пенсионера в Москве и похитили у него 31,5 миллион рублей, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что 89-летний пенсионер поверил выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов аферисту, который сообщил, что от имени мужчины якобы были переведены деньги преступнику, проинформировал о возбуждении в отношении жертвы уголовного дела и необходимости оказания содействия.
Пенсионер согласился сотрудничать, и в тот же день курьер доставил ему якобы "процессуальные документы" и взял обязательство о неразглашении.
"По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Мошенники уверяли пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования. Когда пострадавший не смог дозвониться до своего "куратора", он понял, что его обманули.
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