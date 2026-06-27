В Москве мошенники обманули пенсионера на 31,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве мошенники под видом правоохранителей полгода обманывали 89-летнего пенсионера.
- Аферисты похитили у пенсионера более 31,5 миллиона рублей.
- Мошенники убедили пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования, но когда тот не смог дозвониться до своего «куратора», он понял, что его обманули.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мошенники под видом правоохранителей полгода обманывали пенсионера в Москве и похитили у него 31,5 миллион рублей, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что 89-летний пенсионер поверил выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов аферисту, который сообщил, что от имени мужчины якобы были переведены деньги преступнику, проинформировал о возбуждении в отношении жертвы уголовного дела и необходимости оказания содействия.
Пенсионер согласился сотрудничать, и в тот же день курьер доставил ему якобы "процессуальные документы" и взял обязательство о неразглашении.
"По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Мошенники уверяли пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования. Когда пострадавший не смог дозвониться до своего "куратора", он понял, что его обманули.