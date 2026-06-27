В Москве мошенники обманули пенсионера на 31,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве мошенники под видом правоохранителей полгода обманывали 89-летнего пенсионера.

Аферисты похитили у пенсионера более 31,5 миллиона рублей.

Мошенники убедили пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования, но когда тот не смог дозвониться до своего «куратора», он понял, что его обманули.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мошенники под видом правоохранителей полгода обманывали пенсионера в Москве и похитили у него 31,5 миллион рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что 89-летний пенсионер поверил выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов аферисту, который сообщил, что от имени мужчины якобы были переведены деньги преступнику, проинформировал о возбуждении в отношении жертвы уголовного дела и необходимости оказания содействия.

Пенсионер согласился сотрудничать, и в тот же день курьер доставил ему якобы "процессуальные документы" и взял обязательство о неразглашении.

"По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".