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Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля - РИА Новости, 27.06.2026
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09:38 27.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля

Синоптик Тишковец: в Москве в первые дни июля ожидается до плюс 30 градусов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Жаркая погода в Москве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первые дни июля в Москве ожидается повышение температуры до плюс 25 — плюс 30 градусов.
  • После прохождения холодного фронта температура воздуха в столице вернется к норме.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первые дни июля может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25 - плюс 30. Всплеск тепла будет недолгим", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в последующие дни в столице, после прохождения холодного фронта, температура воздуха вернется к норме.
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