Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первые дни июля может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в последующие дни в столице, после прохождения холодного фронта, температура воздуха вернется к норме.