Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первые дни июля в Москве ожидается повышение температуры до плюс 25 — плюс 30 градусов.
- После прохождения холодного фронта температура воздуха в столице вернется к норме.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первые дни июля может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25 - плюс 30. Всплеск тепла будет недолгим", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в последующие дни в столице, после прохождения холодного фронта, температура воздуха вернется к норме.