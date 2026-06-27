Чернышенко рассказал, как в России отмечают День молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ День молодежи проходит в этом году более чем в 400 городах России.

Смоленск стал Молодежной столицей России, а Елец получил статус Города молодежи.

На предстоящий Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, около 70 тысяч — от иностранцев.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. День молодежи проходит в этом году более чем в 400 городах России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По поручению президента России Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.

"В этом году День молодежи проходит более чем в 400 городах. И среди них, конечно, есть города, которым в этом году выпала особая роль. Смоленск стал Молодежной столицей России, а Елец получил статус Города молодежи. Сегодня здесь проходят главные мероприятия", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Он отметил, что молодые люди сегодня создают новые проекты, развивают науку и технологии, представляют страну на международной арене, запускают предпринимательские инициативы, а также хранят культуру и традиции.

"Вас – 37 миллионов. Энергичных, талантливых, смелых в идеях и твердых в убеждениях. Вы достойные наследники нашей страны, наших традиций, научных и технологических достижений", - подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Россия притягивает молодежь со всего мира. Так, на предстоящий Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, около 70 тысяч - от иностранцев.

"День молодежи объединяет всю Россию в единой концепции "Мечта. Гордость. Единство". Главные герои этого дня – молодые люди, которыми мы гордимся: ветераны и участники специальной военной операции, врачи, спасатели, учителя, добровольцы, рабочие, ученые, предприниматели, деятели культуры и все, кто не остается в стороне и формирует будущее страны уже сейчас", - приводят в аппарате вице-премьера слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.