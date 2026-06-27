В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне 42-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на шесть километров, сообщает столичный департамент транспорта.

В дептрансе отметили, что движение затруднено на шесть километров и осуществляется по двум полосам из семи.