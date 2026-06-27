Рейтинг@Mail.ru
В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 27.06.2026
В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП

На внешней стороне 42-го километра МКАД произошло ДТП

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДвижение автотранспорта на МКАД
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Движение автотранспорта на МКАД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внешней стороне 42-го километра МКАД произошло ДТП.
  • Движение затруднено на шесть километров и осуществляется по двум полосам из семи.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне 42-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на шесть километров, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 42-го километра МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение затруднено на шесть километров и осуществляется по двум полосам из семи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Путин подписал закон о рассмотрении дел о ДТП по разным статьям
26 июня, 17:35
 
АвтоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала