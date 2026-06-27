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В Белграде прошел массовый митинг в поддержку политики Вучича - РИА Новости, 27.06.2026
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20:15 27.06.2026
В Белграде прошел массовый митинг в поддержку политики Вучича

Около 207 тысяч человек вышли на митинг в поддержку политики Вучича в Белграде

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде прошла массовая акция «Сербия, одна семья» в поддержку политики президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии, собравшая 207 тысяч человек.
  • Участникам акции предложили проголосовать за пять из 15 приоритетных тем для развития страны.
  • Президент Сербии говорил о возможной досрочной отставке, в случае которой выборы должны состояться через 90 дней, а также анонсировал парламентские выборы в период между концом сентября и серединой ноября.
БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)в субботу перед Скупщиной (парламентом) в Белграде собрала 207 тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД.
С 26 до утра 29 июня ряд улиц в центре Белграда перекрыт, изменены маршруты транспорта. На площади перед парламентом установлена сцена с экранами, палатки и шатры, детская площадка. Власти Сербии заявляли, что собрание станет крупнейшим в этой части страны.
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"На этом массовом собрании присутствуют около 207 тысяч граждан. Также на собрании присутствуют около 2,6 тысячи мотоциклистов", - говорится в сообщении.

МВД подчеркнуло, что митинг проходит в мирной атмосфере, без инцидентов.
Днем к Скупщине прибыли группы сербов из Косово и Метохии, а также из автономного края Воеводина. Все они в пятницу пешком отправились в Белград для участия в митинге. При этом температура в столице Сербии в субботу составляет до 37 градусов тепла.
Гражданам предлагают проголосовать, выбрав на листах пять из 15 приоритетных тем для развития страны, среди них забота о людях, поддержание мира и стабильности, борьба за Косово и Метохию, развитие инфраструктуры, внешняя политика и международные отношения, безопасность, борьба с преступностью и другие.
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Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
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