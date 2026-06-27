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"Какое безумие!" Случившееся с МиГ-29 на Украине вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 27.06.2026
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22:50 27.06.2026

"Какое безумие!" Случившееся с МиГ-29 на Украине вызвало переполох в Сети

© AP Photo / LIBKOSИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt отреагировали на крушение украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на крушение украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области.
"Война затягивается, и каждый среднестатистический немец расплачивается за это миллиардами евро", — написал один из комментаторов.
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"Война в Европе идет уже пятый год, какое безумие! Кто бы мог подумать, что это возможно?" — удивился другой.
"Где отчеты о текущем развитии событий на передовой?" — поинтересовался третий.
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"Почему-то украинские истребители разбиваются относительно часто. Может, из-за плохой подготовки летчиков или ужасного технического обслуживания, ведь эти истребители не были сбиты", — заключили читатели.
Воздушные силы ВСУ заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области в ночь на субботу. Обстоятельства инцидента уточняются. В публикации не приводятся причины крушения самолета.
Чуть более недели назад воздушные силы ВСУ потеряли бомбардировщик Су-24М в Хмельницкой области на западе страны. Причины инцидента также не сообщались.
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