Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt отреагировали на крушение украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на крушение украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

"Война затягивается, и каждый среднестатистический немец расплачивается за это миллиардами евро", — написал один из комментаторов.

"Война в Европе идет уже пятый год, какое безумие! Кто бы мог подумать, что это возможно?" — удивился другой.

"Где отчеты о текущем развитии событий на передовой?" — поинтересовался третий.

"Почему-то украинские истребители разбиваются относительно часто. Может, из-за плохой подготовки летчиков или ужасного технического обслуживания, ведь эти истребители не были сбиты", — заключили читатели.

Воздушные силы ВСУ заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области в ночь на субботу. Обстоятельства инцидента уточняются. В публикации не приводятся причины крушения самолета.