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В МИД заявили о неприемлемости односторонних санкций против России - РИА Новости, 27.06.2026
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08:30 27.06.2026
В МИД заявили о неприемлемости односторонних санкций против России

Посол Трофимов: все больше стран понимают неприемлемость односторонних санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что все больше стран признают неприемлемость односторонних санкций Запада против России.
  • Трофимов отметил, что обсуждение санкций способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества.
  • Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на площадках БРИКС, ШОС и ООН.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все больше стран понимают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран, Александр Трофимов.
"Это (санкции Запада - ред.) вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Все больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях разных стран, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества", - сказал агентству посол.
Собеседник агентства пояснил, что Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на таких площадках, как БРИКС, ШОС и ООН.
"Мы вместе с нашими партнерами-единомышленниками прививаем понимание, что односторонним мерам не место в международных отношениях между ответственными государствами", - сказал Трофимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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