Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что все больше стран признают неприемлемость односторонних санкций Запада против России.
- Трофимов отметил, что обсуждение санкций способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества.
- Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на площадках БРИКС, ШОС и ООН.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все больше стран понимают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран, Александр Трофимов.
"Это (санкции Запада - ред.) вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Все больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях разных стран, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества", - сказал агентству посол.
"Мы вместе с нашими партнерами-единомышленниками прививаем понимание, что односторонним мерам не место в международных отношениях между ответственными государствами", - сказал Трофимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.