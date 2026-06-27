Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что все больше стран признают неприемлемость односторонних санкций Запада против России.

Трофимов отметил, что обсуждение санкций способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества.

Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на площадках БРИКС, ШОС и ООН.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все больше стран понимают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран, Александр Трофимов.

"Это (санкции Запада - ред.) вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Все больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях разных стран, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества", - сказал агентству посол.

Собеседник агентства пояснил, что Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на таких площадках, как БРИКС , ШОС и ООН.

"Мы вместе с нашими партнерами-единомышленниками прививаем понимание, что односторонним мерам не место в международных отношениях между ответственными государствами", - сказал Трофимов.