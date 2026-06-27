Медведев предложил предъявить иск об изъятии дворца Бельведер в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги из казны Российской империи.
- Польские власти хотят через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске.
- Дворец Бельведер является нынешней резиденцией президента Польши.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги из казны Российской империи, а сегодня являющегося резиденцией президента Польши.
"Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатические иммунитеты имущества говорить с польскими оглоедами бессмысленно", - написал Медведев в мессенджере "Макс".
Он напомнил, что нынешняя резиденция польского президента - дворец Бельведер - построена на деньги из казны Российской империи.
"Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita", - добавил Медведев.