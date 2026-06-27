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Медведев предложил предъявить иск об изъятии дворца Бельведер в Варшаве - РИА Новости, 27.06.2026
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18:02 27.06.2026 (обновлено: 18:20 27.06.2026)
Медведев предложил предъявить иск об изъятии дворца Бельведер в Варшаве

Медведев предложил подумать об иске по изъятию резиденции президента Польши

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги из казны Российской империи.
  • Польские власти хотят через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске.
  • Дворец Бельведер является нынешней резиденцией президента Польши.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги из казны Российской империи, а сегодня являющегося резиденцией президента Польши.
Польские власти через суд хотят отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил ранее журналистам советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.
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"Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатические иммунитеты имущества говорить с польскими оглоедами бессмысленно", - написал Медведев в мессенджере "Макс".
Он напомнил, что нынешняя резиденция польского президента - дворец Бельведер - построена на деньги из казны Российской империи.
"Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita", - добавил Медведев.
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