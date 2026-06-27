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Малышева стала шестикратной чемпионкой России по борьбе - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Малышева стала шестикратной чемпионкой России по борьбе

Малышева завоевала золото в категории до 53 кг на чемпионате России по борьбе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНаталья Малышева
Наталья Малышева - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Наталья Малышева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 кг на чемпионате России по борьбе в Казани.
  • В финале Наталья Малышева победила Анжелику Ветошкину.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трехкратный призер чемпионатов Европы Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 кг на чемпионате России по борьбе в Казани.
В финале Малышева победила Анжелику Ветошкину. Бронзовыми призерами стали Валерия Тюкпиекова и Ирина Ологонова.
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Малышева завоевала шестое золото чемпионата России по борьбе, став лучшей в своей весовой категории четвертый год подряд. Также в активе 32-летней спортсменки серебро Кубка мира в Токио (2014), две золотые медали Кубка европейских наций (2013, 2014), а также серебро (2017) и две бронзы чемпионатов Европы (2025, 2026).
Результаты в других весовых категориях:
до 50 кг: 1. Елизавета Смирнова, 2. Надежда Соколова, 3. Александра Копылова и Наталья Пудова;
до 55 кг: 1. Екатерина Вербина, 2. Виктория Ваулина, 3. Екатерина Полещук и Александра Скиренко;
до 57 кг: 1. Анастасия Яндушкина, 2. Наталья Прокопьева, 3. Жаргалма Цыремпилова и Марина Симонян;
до 59 кг: 1. Светлана Липатова, 2. Анастасия Яковлева, 3. Вероника Чумикова и Ульяна Тукуренова;
до 62 кг: 1. Валерия Лазинская, 2. Екатерина Олейникова, 3. Элеонора Усеинова и Арина Наумова;
до 65 кг: 1. Валерия Дондупова, 2. Златослава Степанова, 3. Ксения Самуйлова и Евгения Ахпевалова;
до 68 кг: 1. Елизавета Петлякова, 2. Алина Шевченко, 3. Екатерина Кошкина и Вусала Парфианович;
до 72 кг: 1. Ксения Буракова, 2. Екатерина Парамонова, 3. Милена Бигулова и Олеся Безуглова;
до 76 кг: 1. Мария Силина, 2. Кристина Шумова, 3. Валерия Трифонова и София Батула.
Турнир в Казани завершился 27 июня. Призовой фонд чемпионата составил 15 млн рублей. Чемпионки России получат по 500 тысяч.
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