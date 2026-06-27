В Макеевке при атаке БПЛА погиб мужчина

ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мужчина погиб при атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР, еще одна женщина ранена, сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова.

Она добавила, что пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ей оказывается помощь.