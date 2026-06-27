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В Макеевке при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 27.06.2026
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В Макеевке при атаке БПЛА погиб мужчина

В Макеевке при атаке БПЛА ВСУ погиб мужчина, еще одна женщина ранена

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР погиб мужчина.
  • Женщина пострадала и была доставлена в медицинское учреждение.
ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мужчина погиб при атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР, еще одна женщина ранена, сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова.
“Сегодня утром в Червоногвардейском районе упали осколки БПЛА. К сожалению, есть погибший и пострадавшая”, – написала она в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ей оказывается помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаЮлия Иванова
 
 
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