В Макеевке при атаке БПЛА погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР погиб мужчина.
- Женщина пострадала и была доставлена в медицинское учреждение.
ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Мужчина погиб при атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР, еще одна женщина ранена, сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова.
“Сегодня утром в Червоногвардейском районе упали осколки БПЛА. К сожалению, есть погибший и пострадавшая”, – написала она в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ей оказывается помощь.