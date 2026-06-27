Путин и Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На субботу запланированы переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
- Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Россию и провел с Путиным переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. На субботу запланированы переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе", - сказала она.
Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Россию и провел с Путиным переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.