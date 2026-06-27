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Путин и Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе - РИА Новости, 27.06.2026
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12:03 27.06.2026 (обновлено: 12:08 27.06.2026)
Путин и Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе

Путин и Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе в субботу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На субботу запланированы переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
  • Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Россию и провел с Путиным переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. На субботу запланированы переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе", - сказала она.
Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Россию и провел с Путиным переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.
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